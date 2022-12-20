Günümüzde feragat kelimesi çok fazla kullanılmadığı için bazen kişiler kelimenin anlamını tam olarak bilmeyebilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “feragat” kelimesinin anlamı aratıldığında "bir haktan kendi isteği ile vazgeçmesi" ifadesi yer almaktadır. Kişi bir konu ya da eşya ile ilgili hakkından vazgeçtiğini belirtmek için feragatname hazırlamaktadır. Pek çok kişi ibrayla feragati birbirine karıştırabilir.

Ancak ikisi arasındaki en belirgin farklılık feragatin kişisel bir durum olmasıdır. İbra işleminde tüm işlemler karşılıklı olarak onay verilerek gerçekleştirilmektedir. Bu durumda feragatin geçerli olabilmesi yalnızca ilgili şahsın onayı iledir. Feragat işleminde karşı tarafın herhangi bir işlem yapması gerekmez. Burada yapılması gereken tek şey ilgili kişi ya da kuruma ulaşarak feragatname almak ya da vermektir. Bu işlemler çoğunlukla noter huzurunda yapılan sözleşmeler ile korunmaktadır. Biz de bu içeriğimizde feragatname nedir, ne demek? Feragatname örneği ile ilgili sizler için ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte feragatname ile ilgili tüm merak edilenler…

Feragatname Nedir?

Feragatname nedir? sorusu bu tarz işlemleri gerçekleştirecek kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Feragatname denildiğinde kişinin kendi irade ve isteğiyle haklarından vazgeçerek devir etmesi akla gelmektedir. Bu işlem hukuk kitaplarında üç grupta belirtilmektedir. Dava, miras ve hukuki feragat şeklinde feragatname işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yapılan işlemler her bir durumda farklı olduğundan feragatnamenin ne ile ilgili olduğu önemli görülmektedir. Kişi vazgeçeceği konulara uygun olarak feragatname dilekçesi hazırlamalı ve gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kişi resmî kurumlara feragatname sunarak hem sözlü hem de yazılı beyanda bulunmalıdır. Ancak bu durumun hukuki geçerlilik taşıması için genellikle iki tanığın da imzası gerekmektedir. Eğer bu şekilde yapılmazsa feragatname geçerli sayılmayabilir.

Feragatname Örneği

Feragatname yazacak olan kişiler mutlaka bir feragatname örneği aramaktadır. Çünkü bu işlemleri eksiksiz ve doğru yapılması çok önemlidir.

Feragatname İle Araç Devri

Feragatname ile araç devri yapabilmek için öncelikle bu belgeye ihtiyaç vardır. Bu işlemler noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve kişilerin yanlarında kimliklerini bulundurması yeterlidir.

Feragatname Ücreti Ne Kadar?

Feragatname hazırlaması gereken kişiler mutlaka feragatname ücreti ne kadar? Sorusunu sorarlar. Burada ödenecek olan ücret noter ücretidir. Normalde dilekçe esnasında bir ödeme yapılmaz. Feragatnamenin işleme alınması için noter tasdiki gerekir. Bu işlemleri hepsi noter huzurunda gerçekleştirilir. Noterler harç ve noter veznesi ücreti almaktadır. Bu ücretler yapılan işlemlere göre değişebilir.

Feragatname Noter Ücreti

Feragatname noter ücreti her yıl değişebilir. En son feragatname noter ücreti 113 TL olarak belirlenmiştir.

Miras Feragatname Örneği

Feragat işlemi için mutlaka bir feragatname yazılmalıdır. Her feragat için işlem farklıdır. Miras işlemleri için miras feragatname örneği bulmak gerekmektedir.