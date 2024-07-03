Ferdi Kadıoğlu: Hollanda'yı yenmek istiyoruz

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran milli takımımızın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HOLLANDA MAÇI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL OLACAK"

Ferdi Kadıoğlu son olarak, ''6-1 kaybetmiştik onlara hazırlık maçında. Bizim için büyük bir rövanştı. Gidebildiğimiz kadar gitmek istediğimizi söyledik kendi aramızda. Devre arasında da değerlendirmelerde bulunduk. Hollanda maçı da benim için çok özel olacak. Orada doğdum ve büyüdüm ama onları yenmeyi istiyoruz.'' şeklinde konuştu.