"KÜÇÜK BİR MASRAFI VAR, ONU YAPTIRACAĞIM"



Ardından konuyla ilgili konuşan Ferdi Sancar, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var, ben onu yaptırıp, öyle satacağım. Bilginiz olsun" ifadeleri kullandı.



Fotoğraflar: Instagram