Tuğçe Tayfur Aydın, bazı sosyal medya kullanıcılarının kendisine; "Babanı üzme" gibi yorumlarda bulunması üzerine konuya açıklık getirmek istediğini söylemişti. 36 yaşındaki müzisyen, fanlarına Şirin Gözalıcı'nın kendisiyle ilgili atıp tuttuğunu ileri sürerek karşılık verdiğini ifade etmişti.



"ŞİRİN GÖZALICI BU OLAYI KULLANARAK BABAMI DÂHİL ETTİ"



Tuğçe Tayfur Aydın, Şirin Gözalıcı için; "O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti" ifadelerini kullandı. Aydın, ayrıca bir kez daha o dönem her ne kadar Ferdi Tayfur kabul etmese de 78 yaşındaki şarkıcının; "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki paylaşımlarını Şirin Gözalıcı'nın yaptırdığını öne sürdü.



Ferdi Tayfur, nisan ayında paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip; "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yapmıştı.



"BABAM BENİ HARCAMIŞ GİBİ OLDU"



Olanlardan dolayı babasının kendisinin yanında olmadığı için kırgın olduğunu söyleyen Tuğçe Tayfur Aydın; "Babam beni harcamış gibi oldu" demişti.



