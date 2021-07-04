Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Ferhan Şensoy'dan yeni fotoğraf! Önlem amaçlı hastaneye kaldırılmıştı - Magazin haberleri
ABONE OL

Ferhan Şensoy'dan yeni fotoğraf

Daha önce anjiyo işlemi yapılan, geçtiğimiz günlerde ise önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ferhan Şensoy, kızı Derya Şensoy ile birlikte objektif karşısına geçti. Şensoy, yayınladığı gönderi ile babasının sağlık durumunun iyi olduğunu gözler önüne serdi

Ferhan Şensoy'dan yeni fotoğraf! Önlem amaçlı hastaneye kaldırılmıştı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, üç gün önce damarlarındaki sızıntıdan dolayı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şensoy, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edilmişti.

DERYA ŞENSOY: BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" demişti.

FERHAN ŞENSOY'DAN YENİ FOTOĞRAF

Ünlü oyuncu, bugün Ferhan Şensoy ile birlikte objektif karşısına geçti. Babası ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını Twitter hesabından yayınlayan Derya Şensoy, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojilerini ekledi. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına, "Geçmiş olsun" ve "Büyük ustaya çok selamlar" şeklinde yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 'Ortaoyuncular Yayınları' isimli Twitter hesabından sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşılmıştı. Yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verilmişti:

Ah benim güzel cahilliğim
bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça
yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi
bir şehir akşamında karanlık olmadıkça
ırmak boylarında gider gelirdim

Ferhan Şensoy, yayına hazırladığımız 'Ferdeste' üzerinde çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seda Sayan, 'Mehmet Ali Erbil' sorularından kaçtı! 'Geçmişi kirli' polemiği olay olmuştu - Magazin haberleri
FİSKOS O sorulardan kaçtı!
Semih Erden: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri
FİSKOS "Hoş geldin oğlum"
Mine Tugay telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri
FİSKOS Telefonunu elinden düşürmedi
Melisa Döngel'e destek mesajları! - Magazin haberleri
FİSKOS Melisa Döngel'e destek mesajları
Almeda Abazi: Tolgahan Sayışman, 'Yazık sana' dedi - Magazin haberleri
FİSKOS "Yazık sana, kıyamam!"
Berfu Yenenler'den takipçisine yanıt: Küçük memelerimle çok mutluyum! - Magazin haberleri
FİSKOS O yoruma kayıtsız kalmadı
Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf evleniyor! "Görücü usulü tanıştık" demişti... - Magazin haberleri
FİSKOS Duygu, 'Evet!' dedi
Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan ile Canset Yavuz nikah masasına oturdu - Magazin haberleri
FİSKOS Ünlü oyuncu kızını evlendirdi
Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım! - Magazin haberleri
FİSKOS "Gideceğim yeri söylersem yakalanırım!"
Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar'ın balayı alışverişi - Magazin haberleri
FİSKOS Balayı alışverişi