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Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, üç gün önce damarlarındaki sızıntıdan dolayı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şensoy, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edilmişti.

— Derya Sensoy (@derya_sensoy) July 1, 2021

DERYA ŞENSOY: BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" demişti.

— Derya Sensoy (@derya_sensoy) July 4, 2021

FERHAN ŞENSOY'DAN YENİ FOTOĞRAF

Ünlü oyuncu, bugün Ferhan Şensoy ile birlikte objektif karşısına geçti. Babası ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını Twitter hesabından yayınlayan Derya Şensoy, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojilerini ekledi. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına, "Geçmiş olsun" ve "Büyük ustaya çok selamlar" şeklinde yorumlar yaptı.

— Ortaoyuncular Yayınları (@OrtaoyuncularY) July 1, 2021

Geçtiğimiz günlerde 'Ortaoyuncular Yayınları' isimli Twitter hesabından sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşılmıştı. Yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verilmişti:

Ah benim güzel cahilliğim

bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça

yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi

bir şehir akşamında karanlık olmadıkça

ırmak boylarında gider gelirdim

Ferhan Şensoy, yayına hazırladığımız 'Ferdeste' üzerinde çalışıyor.