Ferhan Şensoy eşi Cem Öğet'in yeni yaşını kutladı

Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet'in yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Şensoy, "İyi ki doğdun sevgilim! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Şensoy'un paylaşımı çok sayıda beğeni aldı