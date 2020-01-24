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HaberlerFiskosFeridun Düzağaç: Evladım gibiydi - Magazin haberleri

Feridun Düzağaç: Evladım gibiydi

Sanatçı Feridun Düzağaç, önceki gün sevgilisi ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Köpeğinin hayatını kaybettiğini açıklayan Düzağaç, "Bebekliğinden bu yana bendeydi. Malum yaşlılık onlar için de geliyor. O yüzden hastalanıp, öldü. Çok üzüldüm. Allah bizlere sabır versin. O da evlat gibiydi" ifadelerini kullandı

Feridun Düzağaç
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sanatçı Feridun Düzağaç, önceki gün sevgilisi ile Kuruçeşme'de görüntülendi.

İkili, bir mekanda yemek yedikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Düzağaç, geçtiğimiz günlerde videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı köpeğinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

"EVLADIM GİBİYDİ"

Feridun Düzağaç, "Bebekliğinden bu yana bendeydi. Malum yaşlılık onlar için de geliyor. O yüzden hastalanıp, öldü. Çok üzüldüm. Allah bizlere sabır versin. O da evlat gibiydi" açıklamasını yaptı.

Albüm ve konser çalışmaları yaptığını belirten Düzağaç, "Bu yakın dönem biraz yoğun geçecek. Güzel şeyler var" ifadelerini kullandı.

 

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