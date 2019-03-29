Feridun Düzağaç, dört yıllık aranın ardından yeni albümü "10'a Özel"le müzikseverlerin karşısına çıktı.

10 şarkının yer aldığı albümün adının, 24 yıla yayılmış toplamda 10. stüdyo albümü olması ama daha çok albümü gerçekten özel kılan ve çok kıymet verdiği grupların ve müzisyenlerin varlığından geldiğini belirten Düzağaç, dört yıllık aranın nedenini ise şöyle açıklıyor:

"4 yıl bekleme sebebi bütünüyle değişen müzik dinleyici profili, paylaşım tüketim alışkanlıkları ve yöntemleri, değişen tercihler, sosyal medyanın çılgın ve boğucu hızı ve tüm bu gerçeklikler karşısında günün sonunda hep naif ve kırgın hikayelerini yazagelmiş bir şarkı yazarının zamanın ruhundan duyduğu tedirginlikti."

HT Stüdyo için müzisyen arkadaşlarıyla yeni stüdyolarında bir araya gelen ve ‘Dinle’ şarkısını canlı seslendiren usta sanatçı, Peyk, Pinhani, Yaya gibi sevilen gruplar, Ata Akdağ, Cihan Güçlü, Bedük, Sertaç Özgümüş gibi usta müzisyenlerin de katkı verdiği albümün gerçek bir dayanışma albümü olduğunu söyledi: "Yakın takipçilerim ve artık yol arkadaşım olmuş dinleyicilerimin çok kolay anlayabildiği sebeplerle yaşadığım küskünlüğü ve kimseyle paylaşmadığım bırakmışlık duygumu müzisyen dostlarımın telkinleri ve şahane armağanlarıyla aştım. Öyle güzel şarkılar sundular ki bu dört yıl boyunca biriken demolarımdan sadece üç besteme yer bulabildim. İyi ki de öyle oldu.”

Albümün çıkış parçası olarak “Sanatoryum “ seçtiklerini söyleyen Feridun Düzağaç, "Tüm kırgınlıklara ve inziva iştahına inat yeniden inanma ve paylaşma fikrini ateşleyen 'Sanatoryum' şiirini dostum Mehmet Esen Cihangir’de bir akşamüstü eline tutuşturdu. Borçlu hissettim o an’a ve o şiire. Hrant Dink'i anmış olmayı da çok istedik. Ve albümün en az benim kadar sahibi olan grup arkadaşlarım Can Arıkan Volkan ve Uğur, hepimiz bu şarkıyla yeniden merhaba demek istedik" diyor.

Mart nisan ve mayıs aylarında albüm hatırına mümkün olduğunca çok şehirde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Düzağaç, dijital ya da CD fark etmeden albümüne sahip çıkıp edinen dinleyicilerine konserlerinde ‘pozitif ayrımcılık’ yapacağını söylüyor.



