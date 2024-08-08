Feyyaz Şerifoğlu Yalıkavak'ta
Feyyaz Şerifoğlu, Yalıkavak'taki evlerinin bahçesinde görüntülendi. İlaçlama yapan çalışanlar, bahçeye girince Şerifoğlu, koşar adımlarla evin içine girdi
Giriş: 08.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:16
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı -oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için Bodrum'da tatil yapıyor.
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Yalıkavak'taki evlerinin bahçesinde görüntülenen Feyyaz Şerifoğlu, bir süre telefonuyla ilgilendi.
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İlaçlama yapan çalışanlar 33 yaşındaki oyuncunun bulunduğu bahçeye girince Feyyaz Şerifoğlu, koşar adım evinin içine girdi.
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