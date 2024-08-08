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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu Yalıkavak'ta - Magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu Yalıkavak'ta

        Feyyaz Şerifoğlu, Yalıkavak'taki evlerinin bahçesinde görüntülendi. İlaçlama yapan çalışanlar, bahçeye girince Şerifoğlu, koşar adımlarla evin içine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:16
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı -oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Yalıkavak'taki evlerinin bahçesinde görüntülenen Feyyaz Şerifoğlu, bir süre telefonuyla ilgilendi.

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        İlaçlama yapan çalışanlar 33 yaşındaki oyuncunun bulunduğu bahçeye girince Feyyaz Şerifoğlu, koşar adım evinin içine girdi.

        #feyyaz şerifoğlu
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