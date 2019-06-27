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Feyza Aktan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile boşandı!

Sosyal medyada gündem olan Feyza Aktan'ın hayatı merak konusu oldu. Hayranları Feyzay Aktan'ı Özcan Deniz ile evliliğinden tanıyordu. Peki Feyza Aktan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Feyza Aktan

Feyza Aktan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Evli olduğu ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evliliği ile gündeme gelmişti.

FEYZA AKTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.

FEYZA AKTAN İLE ÖZCAN DENİZ BOŞANDI

Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti hakkındaki boşanma dedikoduları gerçek çıktı. Nisan ayında çocuklarını kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen çift, evliliklerini 15 dakikada sonlandırdı. Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

2. Sayfa'nın detayına göre; Feyza Aktan ve Özcan Deniz konuşmama protokolüne imza attılar ve taraflar birbiriyle alakalı olumlu ve olumsuz açıklama yapamayacak.

Feyza Aktan boşanma sonrası sosyal medya hesabında eski eşi ile olan fotoğrafları silmedi. Aktan ayrıca sosyal medya hesaplarında Deniz soyadını da kullanıyor.

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