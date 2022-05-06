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Haberler Dünya Asya-Pasifik Fiji, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el koydu
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ABD, Rus oligarkın yatına Fiji'de el konulduğunu açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi

Fiji, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el koydu
Fiji, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el koydu
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AA

Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre; Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.

FİJİ 15 NİSAN'DA YATI ALIKOYMUŞTU

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.

Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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