Fikret Kuşkan: Dünyayı iyilik kurtaracak

Rumble Medya, NBU Gold AŞ ve Dijital Sanatlar ortak yapımcılığında Antalya'da çekilen "Bi Umut" filmi, hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgisi ile fedakarlığını anlatıyor.

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, yaptığı açıklamada, filmde rol alması için Mustafa Uslu tarafından arandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Uslu, 'Fikret ağabey, senin için bu rol küçük gelebilir. Oynamak istemeyebilirsin ama hakikaten buradaki karakteri senin çıkartabileceğini düşünüyorum. Benim için çok kıymetli, önemli bir karakter. Sen senaryoya bir bak, oku. Ona göre bana bir dön.' dedi. O gece okudum, ertesi gün döndüm. 'Tamam ben oynuyorum.' dedim. Çünkü hakikaten, dediği gibi bu karaktere, oynamak değil bir şey koymak gerekiyordu. Bu karaktere gerçekten bir şey koyup, taşıyıp, yükseltip, yüceltip bir noktaya getirmeniz, buna herhangi bir oyunculuk değil ansambl oyunculuk gerekiyordu. Onu da yaptığımı düşünüyorum.

REKLAM Kuşkan, ekibin de çok mutlu olduğunu aktararak, "Ben de ekibimden çok mutluyum. Çok sağlam ve çok güçlü. Aslına bakarsanız Mustafa Bey ve diğer filmin ortakları, çok sağlam bir kadro kurdu. Doğru bir kadro kurulduğuna eminim. Hem kamera önü hem set, kamera arkası başarılı. İşlerimize, yolculuğumuza, ayağımıza taş değmeden devam ediyoruz ve umarım bundan sonrası da böyle devam eder." ifadelerini kullandı. Filmin isminin "Bi Umut" olduğuna dikkati çeken Kuşkan, şöyle devam etti: Hakikaten umuda çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Sinemasal, insanlık anlamında ve dijital anlamda global çöküntü yaşıyoruz. Sadece etrafımızda olup bitenlere baktığımızda korkunç şeyler yaşanıyor. Dünyayı insanlık, iyilik kurtaracak. İyilik iyidir. İyilik yapmak da iyidir. İnsanoğlu birazcık bunu kavradığında ve yakaladığında, beşer olmaktan çıktığında, insan olmaya başladığında, iyiyi, iyilik yapmayı, vicdanlı olmayı öğrendiğinde, öküzün trene baktığı gibi değil de gerçekten baktığı noktada olanları gördüğünde orada zaten biraz burnunun direği titrer, sızlar. O zaman bir şeyleri anlamaya, kavramaya başlar. Dolayısıyla bence bu filmin söylediği tek cümle vardır, o da iyiliktir.