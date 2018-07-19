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"FABRI'YE TEKLİF VAR"

Premier Lig temsilcisi Fulham'ın radarında bulunan Fabri için de her türü seçeneğin masada olduğunu belirten 50 yaşındaki başkan, "Teklifler var. Şimdi burada idmanda. Sonra nerelere gider bilemiyorum" dedi. Genel olarak transfer konusunu değerlendiren Orman, "Takımdan daha çok giden olabilir, gelen de olacaktır. Daha vaktimiz var. Aceleci değiliz" diye konuştu.