Fikret Orman'dan transfer müjdesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Transfer konusunda eksikleri tamamlayacaklarını söyleyen Orman, "Beşiktaş, geçen sezona bakacak olursak, kadro genişliği büyük olduğu halde, bize maliyetleri olan ve fakat faydalanamadığımız oyuncularımız oldu. Aynı bölgelere oyuncu alma niyetinde değiliz. Kanatta eksiğimiz vardı, transfer yaptık. Özellikle sol stoper konusunda bir niyetimiz var. Birkaç eksiğimizin olduğu bölgelere de takviye yapacağız. Kampa kadar transfer yapalım, taraftarı heyecanlandıralım demiyoruz, doğru maliyetle doğru transfer yapmak istiyoruz. Ağustos sonuna kadar süremiz var. Kadroda düşünmediğimiz isimler var. Heyecanlı bir hocamız var, ekibiyle birlikte mutluluk saçıyor. Gülümseyen bir yapımız var. İşlerinde çok iyiler ve çok çalışıyorlar. Dün çekmiş olduğumuz fikstüre hazır bir takımla lige başlayacağız" dedi.

ARDA TURAN - BURAK YILMAZ

Burak Yılmaz’ı İtalya'nın Lecce ekibinin istediği yönündeki haberlerle ilgili konuşan Fikret Orman, "Burak’ın Beşiktaş’a ikinci transferi biraz zor oldu. Burak çok iyi bir Beşiktaşlı ve bizim konuşmamızda, Beşiktaş’ta futbol hayatını tamamlamak üzerine başladı. O şekilde de devam ediyoruz. Geçen sene 6 ayda sağladığı katkı ortada. Burak’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce kulübünden kimse gelip benimle konuşmadı ve benimle görüşmedi. Gelip bu stadı önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş. Arda Turan önemli bir oyuncu. Ancak Beşiktaş’a transferiyle ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu Arda’nın kıymetsiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Ancak Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim transfer düşüncelerimiz başka mevkilerde" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ

Avrupa’dan teklifler alan Dorukhan Toköz’le ilgili olarak konuşan Fikret Orman, "Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş’ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş’tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz satmak değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa, o zaman konuşuruz. Şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden birisi Dorukhan. Gidecek oyuncular sadece maliyetle ilgili değil. Geçen sene de 2-3 oyuncuyu takım kadrosuna almadık ama maaşlarını ödedik. Bazı oyunculardan çok az istifade ettik. Bunu Beşiktaş’ın bütçesi kaldırmıyor. Bunların yerine gençlerin şans bulması daha önemli. Böyle bir stratejimiz var. Şimdi ücretleri daha makul oyuncularla devam ediyoruz" diye konuştu.

"BURAK'IN LİDERLİK YAPISI VAR"

Tolga Zengin’in takımdan ayrılmasının ardından kimin kaptan olacağı konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, "Beşiktaş kaptanlığı, yönetim kurulunun karar vereceği bir konudur. 6 senedir birinci kaptanlığımızı Tolga Zengin yapıyordu. Kontratı bitti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Bu konu yönetim kurulunda konuşulmadı. Burak’ın karakteri, liderlik yapısı ve takımda gördüğü saygı nedeniyle kaptanlığı kaldırabileceğini düşünüyorum. O nedenle bunu söylemiştim. Yönetim kurulu olarak bunu görüşeceğiz" dedi.

Takımdan ayrılan Adriano’nun yerine sol beke transfer yapacaklarını da söyleyen Orman, "Şartlar istediğimiz gibi olursa kısa süre içinde bu hamleyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

YAYINCI KURULUŞ

Yayıncı kuruluşla ilgili olarak konuşan Fikret Orman, "Yayıncı kuruluş, dünyanın 5 ülkesinde yayın yapan, La Liga’nın Fransa Ligue 1’in ana yayıncısı, hatta Premier Lig’i de yayınlamak istediklerini duydum. Bundan 2 sene önce bir kontrat yaptık. Bu kadar büyük bir gücü olan grubun, ilişkilerinin aynı seviyede olacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde kuvvetli bir oyuncu olan grubun, kontrat gerekliliklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Bizim onlara bakış açımız, onların buraya yaptığı yatırım nedeniyle değişikliklerin olacağını sanmıyorum” dedi.

FİKSTÜR TEPKİSİ

Dün çekilen fikstürle ilgili olarak yorumda bulunan Beşiktaş Başkanı, "8 senedir ikinci yarıda Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu tesadüf olamaz. Yüzde 50 şans varsa, 8 kez bunun olmayacağını düşündüm ve 9.’su oldu. Bir sistemleri var ve bunu gördüm. Avrupa maçlarında hangi tarihlerin verileceği belli değil. Ancak iyi niyetli bir yönetim olduğunu gördüm. İnşallah bunu fiiliyata dönüştürürler" diye konuştu.

BORÇ YAPILANDIRMASI

Bankalar birliğiyle yapılan borç yapılandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Bizim birikmiş borçlarımız var. Kulübü dönüştürebilmek için 2 sene ödemesiz, 5 yıllık bir anlaşma yaptık. 2 sene sonra önce faizi, sonra ana parayı ödeyeceğiz. Bütün kulüpler daralacak. TFF’nin lisanslaması var. Burada en büyük adımı önce Trabzonspor attı, sonra biz attık. Benim anlamadığım konu, bankalarla yapılan anlaşmanın neden rahatsızlık oluşturduğu. Türkiye’de birçok büyük grup, bankalarla yapılandırma anlaşması yapıyor. Bizim camiamız içinde bundan rahatsızlık duyarlar oluyor. Ne rahatsızlık veriyor. Türkiye’de dövizsel olarak anormal durumlar oluyor. İnsanlarda yaptığı rahatsızlık nedeni nedir anlamıyorum" diyerek bu konuyla ilgili eleştiride bulunanlara tepki gösterdi.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Beşiktaş’ta bugüne kadar kişiler ya da bireyler üzerinden konuşulmadığını söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş büyük bir aile. Hocamız çok pozitif, işini iyi bilen, çağdaş futbolu çok iyi bilen birisi ve kendisinin 8 kişilik bir ekibi var. İyi de bir hava yakaladık. Geçen sezon hep beraber kötü bir sınav verdik. Statta da, sahada da, yönetimsel olarak da kötü bir sınav verdik. Şimdi sayfayı çevirdik. Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz ve iddialıyız. Takımımıza sahip çıkalım. Beşiktaş, hepimizin ve buradaki başarı, hepimizi mutlu edecek. Kenetlenelim. Bugün ne kadar güzel bir imza attık. Pozitif şeyler yapma gayreti içindeyiz. Bu süreç de böyle devam edecek. Beşiktaş’ın gündemini kısır döngülere çevirmeyelim. İnşallah Beşiktaş’ı bu sene çok mutlu edeceğiz" diyerek şampiyonluktaki iddialarını belirtti.

MHK DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak değişen MHK’yle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Orman, "Zekeriya Alp camiamızdan birisi. Aradım kendisini tebrik ettim. Bunun dışında bir görüşmemiz olmadı. Şu anda yeni bir MHK başlamışken, yapmış oldukları işlerle ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Tecrübeli hakem kadrosu vardı. İnşallah genç hakemlere şans verirler. Maça çıkmadan maçı oynayan hakemler olmasınlar. Bütün kulüplerin niyeti, gördüğünü çalan, organize akılla maç yönetmeyen, eyyamcılık yapmayan bir hakem ekibi görmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.