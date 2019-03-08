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"OLAĞANÜSTÜ BİR ADAM"

Oyuncu koçluğunu üstlendiği Burak Özçivit’in oyunculuğunu yorumlayan Fikret Urağ, “Burak varolanla yetinmeyen, sürekli kendini yenileyen bir oyuncu. Bizim meslekte asıl mesele oldum dememektir. Oldum diyen oyuncu bitmiş demektir. Burak sürekli kendini yenileyen, Allah vergisi bir yeteneği olan bir adam. Burak‘ı ilk gördüğüm günü hiç unutmam. Hatta derse geç kalmıştı. 'Bu ne ?' dedim 'Nasıl bir şey geldi buraya?' Burak olağanüstü bir adam” diye konuştu.