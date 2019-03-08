Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Burak Özçivit, oyuncu koçluğunu yapan Yıldırım Fikret Urağ’ı ilk gösteriminde yalnız bırakmadı. Fikret Urağ ile kameraların karşısına geçen Burak Özçivit, “Bugün onların yanında olmak istedim. Çok güzel bir ekip kurdular. Boş zamanlarımda elimden geldiğine performansları izlemeyi tercih ediyorum. Tiyatroyla birlikte olmayı çok seviyorum. Ayrıca onun performansını çok merak ediyorum” dedi.
"İLERDE NEDEN OLMASIN"
Özçivit, “Sizi tiyatroda görebilir miyiz?” sorusuna “Şu an bilmiyorum ama ilerde neden olmasın.” şeklinde yanıt verdi. 1,5 ay sonra doğacak çocuklarına Karan ismini koyacaklarını açıklayan Burak Özçivit, “İsim kararını kim verdi?” sorusuna ise “Fahriye ile ikimizin kararı” yanıtını verdi.
"OLAĞANÜSTÜ BİR ADAM"
Oyuncu koçluğunu üstlendiği Burak Özçivit’in oyunculuğunu yorumlayan Fikret Urağ, “Burak varolanla yetinmeyen, sürekli kendini yenileyen bir oyuncu. Bizim meslekte asıl mesele oldum dememektir. Oldum diyen oyuncu bitmiş demektir. Burak sürekli kendini yenileyen, Allah vergisi bir yeteneği olan bir adam. Burak‘ı ilk gördüğüm günü hiç unutmam. Hatta derse geç kalmıştı. 'Bu ne ?' dedim 'Nasıl bir şey geldi buraya?' Burak olağanüstü bir adam” diye konuştu.
"PROJENİN DURUMUNA GÖRE İMAJ DEĞİŞTİRİYORUZ"
Tolga Güleç ve Furkan Palalı oyunu izlemeye birlikte geldi. Oyunu merak ettiğini belirten Tolga Güleç, yakında ekranlarda seyirciyle buluşacağının müjdesini verdi. Son dönemdeki imaj değişikliğiyle Can Yaman’a benzetilen Furkan Palalı ise, “Bu ara bol bol spordayım. Gösteriş gibi bir derdim yok. 10 senedir olduğu gibi sporumu yapıyorum. Zaman zaman kilo alıp veriyoruz. Projenin durumuna göre imaj değiştiriyoruz. Birkaç senaryo okuyorum. Yakın zamanda bir şeye karar vereceğim” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.