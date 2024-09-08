Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i renklerine bağlamak üzere… Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak anlaşmaya vardığı Kostic'in, bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi
Galatasaray'ın da gündemine gelen Filip Kostic tranferinde sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Juventus ile Sırp futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı. Sportif direktör Mario Branco'nun liderliğinde yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi.
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe ve Kostic tarafının anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Kanarya'nın anlaşmayı satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde yaptığı gelen bilgiler arasında.
Kostic’in, bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.