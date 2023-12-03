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        Haberler Dünya Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde depremin ardından 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde depremin ardından 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Filipinler'in Mindanao Adası'nda dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:00
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        Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir deprem daha
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        Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

        Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

        DÜN DE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

        Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

        Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

        Harita

        Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Filipinler
        #Filipinler deprem
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