Filipinler'de suçluların yakalanmamak için estetik operasyon yaptırdığı iddia edilen hastanelere operasyon

Filipinler'de, suçlulara "gözaltından kaçabilmeleri için" estetik operasyonlar yapıldığından şüphelenilen ve yasa dışı işletilen hastanelere operasyon düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, Filipinler polisi, mayısta Manila ve Pasay kentlerinde işletilen yasa dışı hastanelere yönelik operasyonda, saç ekme araçları, diş implantları, ten beyazlatmaya yarayan ilaçlar ve benzerlerini ele geçirdi.

Polis ayrıca, Pasay'daki hastanede farklı ülkelerden 3 doktor, 1 eczacı ve 1 hemşirenin gözaltına alındığını ifade etti.

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Emniyet güçleri, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlularının "yakalanmamak için" bu hastanelere başvurmuş olabileceğini kaydetti.