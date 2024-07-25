Filiz Akın: Seni özlemle anıyoruz

Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, sinemaseverlerin ve meslektaşlarının gönlünde yaşamaya devam ediyor.