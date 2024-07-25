Filiz Akın: Seni özlemle anıyoruz
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, Fatma Girik'i unutmadı. Akın, yaptığı son sosyal medya paylaşımında Fatma Girik'i andı
Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, sinemaseverlerin ve meslektaşlarının gönlünde yaşamaya devam ediyor.
81 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımla meslekdaşını özlem dolu bir paylaşımla andı.
Filiz Akın, Fatma Girik'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp; "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü... Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: AA, Instagram