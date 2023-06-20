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Finlandiya'nın yeni başbakanı belli oldu

Finlandiya Parlamentosu, genel seçimleri birinci sırada tamamlayarak koalisyon görüşmelerini yürüten Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo'yu başbakan olarak seçti.

Finlandiya'nın yeni başbakanı belli oldu
AA

Finlandiya Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Orpo'nun 81 oya karşı 107 oyla başbakan seçildiği kaydedildi.

Prosedür gereği, oylamanın sonucu Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün dikkatine sunulacak.

Orpo'nun, 2007'den bu yana parlamento üyesi olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Orpo, 2016'dan bu yana Ulusal Koalisyon Partisi'nin Genel Başkanlığını yürütmektedir. Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö bugün ilerleyen saatlerde yeni başbakan ve hükümeti atayacak." ifadesi kullanıldı.

Finlandiya'da yeni hükümetin, Ulusal Koalisyon Partisi'nden 8, Gerçek Finler Partisi'nden 7, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi'nden 4 olmak üzere, toplam 19 bakanı olacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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