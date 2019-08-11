Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son özel sınavını İtalya'da Fiorentina karşısında verecek. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı olan Floransa temsilcisi ile yapacağı mücadelenin ardından Süper Lig'in ilk haftasındaki Denizlispor maçını beklemeye koyulacak.
FIORENTINA - GALATASARAY
STAT: Artemio Franchi
SAAT: 22.00
YAYIN: Spor Smart
FIORENTINA: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Boateng, Sottil, Montiel
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Feghouli, Belhanda, Jimmy Durmaz, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
KAMP PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI
Sarı-kırmızılılar, yaz kamp döneminde oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Avusturya kampında Bordeaux'yu 3-1 mağlup eden Aslan, RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 yenildi. Cimbom, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 2-1 yendi.
MBAYE DIAGNE DE KADRODA
Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
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