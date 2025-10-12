Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Firari çifte kelepçe! Yakalandılar!

        İstanbul'da, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' gibi 9 suçtan aranan firari çift yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari çifte kelepçe! Yakalandılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da haklarında 18 yıl ve 19 yıl hapis cezaları bulunan ve 2021 yılından bu yana aranan firari hükümlü karı koca, Gaziosmanpaşa’da saklandıkları evde yakalandı.

        DHA'nın haberine göre firari hükümlülerin 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan yargılanarak ceza aldıkları öğrenildi. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda haklarında onlarca yıl hapis cezası bulunan bir çiftin Gaziosmanpaşa’da bir evde saklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen Merve K. ile eşi Murat K. yakalanarak gözaltına alındı.

        9 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Firari hükümlülerden Merve K.’nin 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'Hükümlü veya tutuklun kaçması', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Hırsızlık' suçlarından yargılanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldığı, ayrıca hakkında 56 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi. Merve K.’nin 9 suçtan arandığı belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Firari Murat K.’nin ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 11 ay hapis cezası aldığı, ayrıca 9 adet aranması olduğu tespit edildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ