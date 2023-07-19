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        Fırat Çelik'in tatili sürüyor

        Soluğu Bodrum'da alan Fırat Çelik, konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 07:58
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        Geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya giden Fırat Çelik'in tatili sürüyor.

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        TATİL SÜRÜYOR

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yakın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Çelik, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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        Sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Fırat Çelik'in keyfi bir hayli yerindeydi.

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        GİZEMLİ ARKADAŞ

        Fırat Çelik, geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken tanışıp, arkadaş olduğu bir kadın ile sohbet ederken görüntülenmişti.

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        "YANINA UĞRARIM, TELEFON NUMARALARIMIZI ALIRIZ"

        Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Çelik, "Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız" dedikten sonra gizemli arkadaşını yolcu etmişti.

        #Fırat Çelik
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