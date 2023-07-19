Fırat Çelik'in tatili sürüyor
Soluğu Bodrum'da alan Fırat Çelik, konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi
Geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya giden Fırat Çelik'in tatili sürüyor.
TATİL SÜRÜYOR
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yakın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Çelik, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Fırat Çelik'in keyfi bir hayli yerindeydi.
GİZEMLİ ARKADAŞ
Fırat Çelik, geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken tanışıp, arkadaş olduğu bir kadın ile sohbet ederken görüntülenmişti.
"YANINA UĞRARIM, TELEFON NUMARALARIMIZI ALIRIZ"
Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Çelik, "Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız" dedikten sonra gizemli arkadaşını yolcu etmişti.