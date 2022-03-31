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'Fıs Fıs İsmail', Süleyman Yağcı özür diledi

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı ‘Fıs Fıs İsmail’i karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, kadınlara yönelik sözleriyle büyük tepki çekmişti. Yağcı gelen eleştirilerin ardından, "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum." dedi

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    'Fıs Fıs İsmail', Süleyman Yağcı özür diledi

    "Çocuklar Duymasın" adlı dizide uzun yıllar canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı (57), geçtiğimiz hafta, "Kadınlar tayt giymesin! Gerçekten iğrenç!" ifadeleriyle gündeme gelmişti.
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    'Fıs Fıs İsmail', Süleyman Yağcı özür diledi

    Daha sonra söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Yağcı, 'Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” şeklinde konuşmuştu.
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    'Fıs Fıs İsmail', Süleyman Yağcı özür diledi

    Açıklamalarıyla gündeme gelen Süleyman Yağcı büyük tepki çekmişti.

    "KELİMELERİM MAKSADINI AŞTI!"

    Gelen tepkiler üzerine Süleyman Yağcı, geri adım attı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yağcı, söylediklerinin maksadını aştığını itiraf ederek özür diledi.
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    'Fıs Fıs İsmail', Süleyman Yağcı özür diledi

    Yağcı, "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak." dedi.

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