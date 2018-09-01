Flamengo - Ceara maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Flamengo ile Ceara, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 41 puanlı Flamengo 3. sırada bulunuyor, Ceara 17 puana sahip ve 19. sırada. Flamengo son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ceara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 645 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Ceara galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Flamengo son hafta oynanan Vasco da Gama maçında 1-1 berabere kaldı.

Ceara, Bahia karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Flamengo, evinde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 3 gol yedi.

Ceara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ceara, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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