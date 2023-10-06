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        Haberler Gündem Yargı Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması

        Son dakika haberi Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında, "Bireysel başvuru sınırları ile ilgili çalışma yapılması gerekir. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında tartışmaya neden oluyor. Aksayan yönler düzenlenebilir" diye konuştu.

        Fevzi Çakır
        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 06.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:23
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        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aralarında Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da bulunduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

        Bakan Tunç, gazetecilerin "Yüksek yargıda 12 yıl sınırı değişecek mi" sorusuna, "Çalışma yok" yanıtını verirken, "Türkiye savcılığı gelir mi?" sorusunu da "Yeni anayasa değişikliği sırasında konuşulabilecek bir konu. Değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

        Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu gündeme getiren gazeteciler, Bakan Tunç'tan, "Bireysel başvuru sınırları ile ilgili çalışma yapılması gerekir. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında tartışmaya neden oluyor. Aksayan yönler düzenlenebilir" diye konuştu.

        TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİ

        Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin iade talepleri hakkında, "Kırmızı bülten taleplerimiz Interpol tarafından sonuçsuz bırakılıyor. ABD'nin FETÖ'nün iadesi konusundaki taleplerimize duyarsız kalması hukuki değil, siyasi" dedi.

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