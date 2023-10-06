Son dakika haberi Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında, "Bireysel başvuru sınırları ile ilgili çalışma yapılması gerekir. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında tartışmaya neden oluyor. Aksayan yönler düzenlenebilir" diye konuştu.

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com Giriş: 06.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:23 facebook

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