'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışı 100 milyon doları aştı
Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour', gösterimde girmeden önce satışa çıkan biletlerinden 100 milyon dolar gelir sağlandı
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour' gösterime 13 Ekim'de girecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan film, izleyiciyle 100 ülkede yaklaşık 8.500 salonda buluşacak.
Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. 'The Eras Tour' konser filminin dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dediği 'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletleri ön satışa sunuldu. Yoğun talep gören ön satış biletleriden an itibarıyla 100 milyon dolar gelir sağlandı.