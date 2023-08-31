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        Haberler Dünya Florida'yı vuran Idalia Tropik Fırtınası can aldı!

        Florida'yı vuran Idalia Tropik Fırtınası can aldı!

        ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Idalia Tropik Fırtınası sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:30
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        ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli yağış ve sel baskınlarına yol açan Idalia Tropik Fırtınası sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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        Yerel saatle dün sabah Florida eyaletine ulaşan Idalia, şiddeti azalarak kasırgadan tropik fırtına seviyesine geriledi.

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        Florida Otoyol Polisi, tropik fırtına sırasındaki şiddetli yağışta araçları kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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        Florida'nın Keaton Plajı'ndan karaya çıkan Idalia Tropik Fırtınası'nın neden olduğu kısa süreli hortumlar sebebiyle ters dönen otomobilde hafif yaralananların bulunduğu bildirildi.

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        Saatteki hızı 300 kilometreden 96 kilometreye düşen fırtına, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerledi.

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        Tropik fırtınanın hafta sonu karadan Atlantik Okyanusu'na geri dönmesi bekleniyor.

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        Dün sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, yarım milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyunun 3 metreye ulaşmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden olmuştu.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #FLORİDA
        #Kasırga
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