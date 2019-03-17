2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.
Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, "pole" pozisyonundaki takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı kalkışta geçerek liderliğe yükseldi.
Bottas, baştan sona üstün götürdüğü yarışta bitiş çizgisine 1.25.27.325'lik derecesiyle rakiplerinin önünde ulaşarak kariyerinin 4. birinciliğini elde etti. Bottas'ın 20.886 saniye arkasında Büyük Britanyalı Hamilton ikinci, liderin 22.520 saniye gerisinde Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.
Müsabakada en hızlı tura da imza atan ve yeni kural gereği hanesine bir puan daha yazdıran Bottas, 26 puan toplayarak pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Son şampiyon Hamilton 18 puanla ikinci, Verstappen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 31 Mart'ta yapılacak.
İLK 10
Avustralya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Valtteri Bottas (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
6. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
7. Nico Hulkenberg (Renault)
8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)
10. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)
PİLOTLAR
1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 26 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18
3. Max Verstappen (Hollanda): 15
4. Sebastian Vettel (Almanya): 12
5. Charles Leclerc (Fransa): 10
TAKIMLAR
1. Mercedes: 44 puan
2. Ferrari: 22
3. Red Bull: 15
4. Haas: 8
5. Renault: 6
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