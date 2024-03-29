Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brezilyalı mevkidaşı Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu

"BU BİR DÜĞÜNDÜ"

Ziyarete ilişkin yapılan esprilere cevap veren Macron, "Bazı insanlar Brezilya'ya yaptığım ziyaretin görüntülerini bir düğüne benzetiyor, ben de onlara diyorum ki: bu bir düğündü! Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" ifadelerini kullandı.