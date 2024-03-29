Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brezilyalı mevkidaşı Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Lula da Silva'yla bir araya geldi, iki liderin paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Macron fotoğraflarla ilgili olarak, "Bazı insanlar Brezilya'ya yaptığım ziyaretin görüntülerini bir düğüne benzetiyor, ben de onlara diyorum ki, bu bir düğündü! dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Brezilya'ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti kapsamında Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü
Macron ve Lula'nın ziyaret boyunca çekilen fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekerek esprili yorumlara neden oldu.
"BU BİR DÜĞÜNDÜ"
Ziyarete ilişkin yapılan esprilere cevap veren Macron, "Bazı insanlar Brezilya'ya yaptığım ziyaretin görüntülerini bir düğüne benzetiyor, ben de onlara diyorum ki: bu bir düğündü! Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" ifadelerini kullandı.
Macron ayrıca görüşmelerin iki ülkenin iş birliği açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Tanışma fırsatı bulduğum tüm Brezilyalılara misafirperverlikleri için teşekkür ederim." dedi.
Macron ve Lula fotoğraflarda gülümserken, tokalaşırken ve sıcak bir şekilde kucaklaşırken görülmüş, ikilinin bir fotoğrafta Amazon Nehri'nde giderken görüntülenmesi de dikkat çekmişti.
Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre bir sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarla ilgili "Amazon'da evlenecekler ve balayında Paris'e gidecekler" yazmıştı.