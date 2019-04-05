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Fransa'da Eylül ayında bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan park kavgası sonrası 3 çocuk babası Türk vatandaşı Ali Ünlü, çocuklarının gözleri önünde darp edilerek öldürüldü. Fransız mahkemesi ise Ali Ünlü'nün Türkiye'de defnedilmesine izin vermedi. Ali Ünlü mahkeme kararıyla 7 ay morgda bekletildikten sonra bugün Fransa'nın Tours şehrinde toprağa verilecek.
Ailenin Avukatı Dilek Yılmaz "Birkaç hafta içinde mahkeme kararının kaldırılacağını düşündük. Çünkü otopsi ölüm nedenlerini açıkça ortaya koymuştu. Ancak bütün taleplerimiz başarısız oldu. Hakim 'başka analizler yapılabilir' dedi. Halbuki otopsi sonuçları gerekli örneklerin yapıldığını açıkça belirmişti" ifadelerini kullandı.
Mahkeme kararıyla morgda bekletilmesine rağmen hakim 13 bin euro morg ücretini aileye yükledi. Yılmaz öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Yargıç bekleme kararının ailenin olduğunu öne sürerek morg masraflarını karşılamayı reddediyor. Ama bu ailenin hiçbir şeyi kalmadı, baba hayatını kaybedince ailenin tek maaşı ortadan kalktı. Dinimizce, cenazelerin en kısa zamanda gömülmesi gerekir. Hakimin bu anlaşılmaz kararıyla adalet mağdurun ne dinine ne de son dileğine saygı duyuyor."
Ali Ünlü'ün eşi Göksin Ünlü, "Eşimin tek dileği vatanımızda, babası Goksin Ünlü'nün yanında defnedilmesiydi. Ama 7 aydır Fransa dışında hiçbir yere onu gömmemize izin verilmedi" ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki oğlu Onur hayal kırıklığını ve üzüntüsünü "ikinci kez mağdur olduk" sözleriyle dile getirdi.
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