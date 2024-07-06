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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fransa'dan ilginç istatistik: Yarı finale kadar akan oyundan hiç gol yok! - Futbol Haberleri

        Fransa'dan ilginç istatistik: Yarı finale kadar akan oyundan hiç gol yok!

        Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma anları golsüz biten dev maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Frasa penaltılan sonucunda rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen Fransa'da ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turnuvada 3 gol atan Horozlar akan oyundan ise hiç gol bulamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:08
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        Yarı finale çıkan Fransa'dan ilginç istatistik!
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        EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarında 5-3'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Portekiz'de penaltı kaçıran tek isim Joao Felix olurken, Fransız futbolcular tüm penaltıları gole çevirmeyi başardı.

        Bu sonuçla birlikte EURO 2024'ün ilk yarı final eşleşmesi İspanya-Fransa oldu.

        İLGİNÇ İSTATİSTİK

        EURO 2024'te yarı finale yükselen Fransa oynadığı 5 maçta akan oyundan hiç gol atamadı.

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        Fransa turnuva tarihinde böyle bir şeyi kaydeden ilk takım oldu.

        Horozlar, grup aşamasından, son 16'ya ardından çeyrek finalden yarı finale rakiplerinin kendi kalesine attığı iki gol ve bir penaltı sayesinde yükseldi.

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