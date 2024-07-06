Fransa'dan ilginç istatistik: Yarı finale kadar akan oyundan hiç gol yok! Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma anları golsüz biten dev maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Frasa penaltılan sonucunda rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen Fransa'da ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turnuvada 3 gol atan Horozlar akan oyundan ise hiç gol bulamadı

Habertürk Giriş: 06.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:08 facebook

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