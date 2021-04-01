Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

BBC TÜRKÇE

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

Geçen Pazan günü yaşanan olay anında çekilen görüntelerde, gençler binanın yanından tırmanırken ve bir anne babayı üçüncü katta yanan daireden kurtarırken görülüyor.

Çiftin altı aylık bebekleri de, yere dizilen şiltelere atılarak kurtarılıyor.

Hastaneye kaldırılan bebeğin iyileşmekte olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmasına katılan gençlerden biri olan Tahmid, apartman dumanlar içinde kalmışken bebeği balkondan fırlatmanın "başvurdukları son çare" olduğunu söyledi.

Alevler, binadaki diğer dairelere de yayıldı ve itfaiye ekiplerinin birkaç kişiyi daha kurtardıkları belirtildi.

Yerel gençlik örgütü Bien-être et solidarité Pays de la Loire'ın kurucusu Kenza Zekkar BBC'ye yaptığı açıklamada, diğer apartman sakinleri itfaiyenin gelmesini beklerken, ailenin kurtarılmasını kendisinin organize ettiğini söyledi.

Zekkar binaya tırmananlar arasında eşinin de olduğunu belirtti.

Zekkar'ın gençlik örgütü, aileyi kurtaranlardan üçünün de göçmen oldukları belirtti ve şimdi kendilerine yasal statü ve ev verilmesi çağırısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazılan ve internet üzerinden imzalanan dilekçede "Bottiere kahramanlarının onurlandırılması" çağrısı yapılıyor.

2018'de Paris'te Malili bir göçmen de, dördüncü kat balkonundan sarkan küçük bir erkek çocuğunu tırmanarak kurtarmıştı.

Mamoudou Gassama daha sonra Fransa vatandaşı olmuş ve cumhurbaşkanı tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...
BBCNisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar. ...
Facebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
BBCFacebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor
BBCCovid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın ...
Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı
BBCCovid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, ...
İtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'
BBCİtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya ...
Covid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığı konusunda uyardı
BBCCovid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" ...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak için Türkiye ile aktif çalışmamız gerekiyor
BBCAB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak ...
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada
BBCDünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin ...
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi
BBCSüveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given ...
Mozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti
BBCMozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi ...