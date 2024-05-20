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        Haberler Dünya Reuters: İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

        İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sert iniş yaptı. Kazadan saatler sonra bölgeye ulaşan ekipler, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. İran devlet televizyonu Reisi'nin ölümünü doğruladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.05.2024 - 07:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:41
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        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
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        Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Dünya dün akşam saatlerinde bu yana İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin karıştığı kazayı takip ediyor. Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, dün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan dönüş yolunda kaza yaptı.

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        REİSİ HAYATINI KAYBETTİ

        Olumsuz hava koşulları sebebiyle helikopterin bulunduğu alana saatler sonra ulaşılırken, enkaz alanında 'yaşam belirtisinin olmadığı' söylendi. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

        İran devlet televizyonu da Reisi'nin ölümünü doğruladı.

        Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdi.

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        Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü ifade edilmişti.

        Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

        ENKAZ ALANINDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK

        İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından sabaha karşı İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

        İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.

        Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

        KAZANIN NEDENİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

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        İran devlet televizyonu, kazanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğunu duyurmuştu. Yoğun sis sebebiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı.

        Reisi'nin helikopterdeki son görüntüleri ortaya çıktı.

        "HAYATI RİSK ALTINDA" DENMİŞTİ

        Kazanın ardından Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında. Hala umutluyuz ancak kaza bölgesinden gelen haberler çok endişe verici" açıklamasında bulunmuştu.

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