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        Haberler Yaşam Bu ülkede sakız çiğnemek yasak: Dünyanın farklı yerlerinden birbirinden ilginç yasaklara sahip ülkeler!

        Bu ülkede sakız çiğnemek yasak: Dünyanın farklı yerlerinden birbirinden ilginç yasaklara sahip ülkeler!

        Dünyada toplumda düzeni korumak için ülkeler tarafından konulmuş belirli yasaklar bulunuyor. Fakat bazı yasaklar duyanları şaşkına çeviriyor. Sakız çiğneme yasağından ketçap yasağına işte ülkelerin duyulmamış kuralları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:37
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        Toplum düzenini sağlamak için konulan bazı kurallar evrensel bazılarıysa her ülkede değişkenlik gösteren cinstendir. Fakat kimi kurallar duyanları hayrete düşürüyor. İşte, birbirinden farklı 10 kural!

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        1. FRANSA

        Fransa’da okul kafeteryalarında ketçap tüketimi yasaklandı. Öğrenciler ketçabı haftada bir kez, patates kızartmasıyla birlikte tüketebiliyor.

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        2. ABD: VERMONT

        Vermont’taki kadınların takma diş için kocalarından yazılı kağıt alma zorunlulukları bulunmaktadır. Aksi takdirde takma dişe sahip olamazlar.

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        3. ÇİN

        Çin’de boğulan birini kurtarmaya çalışmak kadere müdahale olarak nitelendirildiğinden yasaktır.

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        4. BİRLEŞİK KRALLIK

        Birleşik Krallık’ta sokakta halı silkelemek ve çırpmak yasak. Ancak sabah saat 8’den önce bir paspası silkeleyebilirsiniz.

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        5. YUNANİSTAN

        Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde topuklu ayakkabı giymek yasak. Dünyanın birçok müzesinde geçerli olan bu yasak Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde de uygulanıyor.

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        6. İSVİÇRE

        İsviçre, hayvan haklarına sahip çıkmak konusundaki en hassas ülkelerden bir tanesi. Öyle ki ülkede havlayan bir köpeği azarlamak dahi yasa dışıdır.

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        7. SİNGAPUR

        Singapur’da sakız çiğneyemezsiniz. Singapur "temiz ve yeşil" bir şehir imajını korumak adına, yere atılan sakızlarla başa çıkılamadığı için, sakız çiğnemeyi tamamen yasaklamayı tercih etmiş. Aynı zamanda çöp atmak ve duvar yazıları da yasaklananlar arasında yer alıyor.

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        8. RUSYA

        Rusya’da kirli bir araba kullanıyorsanız para cezası almanız muhtemel. Ülke düzenli olarak temizlği yapılmayan araçlar konusunda oldukça hassas.

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        9. AVUSTRALYA

        Sihirbaz değilseniz Avustralya’da bir tavşan besleyemezseniz. İstilacı bir tür olarak kabul edilen tavşanlar Avustralya’da sadece Queenslan ve çevre bölgelerinde bulunurlar.

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        10. İTALYA: MİLANO

        Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Oldukça eski ve yürürlükte olan bu yasadan hastane çalışanları ve cenazesi olanlar muaf tutuluyor.

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