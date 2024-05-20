İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatında kaybetti: Kazayla ilgili neler biliniyor?
Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kazayı takip ediyor. Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiği kazaya dair neler biliniyor?
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Pazar günü Tebriz şehrine doğru yola çıktıkları sırada Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında öldüğünü duyurdu.
Devlet televizyonu, "İran milletinin hizmetkarı İbrahim Raisi, halka hizmet ederken en yüksek şehitlik mertebesine ulaştı" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte iki ülke sınırındaki katıldıkları barajın açılışından dönerken, helikopter kötü hava koşulları nedeniyle dağlık bir bölgeye düştü.
Devlet haber ajansı IRNA, İran hükümetinin acil koduyla toplandığını bildirdi ve yakında bir açıklama beklendiğini bildirdi.
15 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI
Sis ve yağmur nedeniyle 15 saat süren aramanın ardından kurtarma ekipleri, helikopterin yanmış enkazını bir dağın yamacında buldu. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, kurtarma ekipleri enkaza yaklaşırken "hiçbir yaşam belirtisi olmadığını" söyledi.
Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunuyordu.
HAMANEY: YÖNETİMDEN MUHBİR SORUMLU
Reisi'nin ölümünün ardından ilk kez açıklama yapan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Yönetimden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir" sorumlu açıklamasında bulundu.
Hamaney, İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.
HAMANEY: ÜLKENİN İŞLERİ AKSAMAYACAK
Kazanın ardından dün açıklama yapan İran dini lideri Hamaney, enkaz bulunmadan önce İranlıları İslam cumhuriyetinin liderliği konusunda "endişelenmemeye" çağırdı ve "ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacağını" söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Bell 212 helikopteriyle seyahat ettiğine inanılıyor. Ülkede uluslararası yaptırımlar nedeniyle bazı parçaların teminini zorlaşıyor. Askeri hava filosunun tarihi de büyük ölçüde 1979 İslam Devrimi öncesine dayanıyor.
İran'da bir cumhurbaşkanının görevde ölmesi durumunda, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 131. maddesi gereğince, ilk cumhurbaşkanı yardımcısının (bu durumda Muhammed Muhbir) dini liderin onayıyla görevi devralması gerekiyor.
İran dini lideri Hamaney de bu yönde açıklama yaptı ve bu süreçte Muhbir'in yönetimde olacağını söyledi.
En fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi bekleniyor.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.