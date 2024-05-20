İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti: Reisi kimdir? Şimdi ne olacak?

63 yaşındaki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan sınırı yakınlarında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti.

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İran İslam Cumhuriyeti'nin son cumhurbaşkanı olan Reisi, 2021 yılında göreve geldi. Rejime sıkı sıkıya bağlı olan Reisi, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in de halefi olarak görülüyordu.

Reisi, 1960 yılında İran'ın dini açıdan önemli şehirlerinden biri olan Meşdat'ta din adamı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, babasının izinden giderek 15 yaşında Şii ilahiyat okuluna katılmak üzere Kum'a gitti. İran'ın sosyal ve ekonomik anlamda çok sayıda değişiklikten geçtiği yıllarda yetişti, İslam Devrimi'nde aktif bir rol aldı. İslam Devrimi'nin çalkantılı ilk yıllarında Reisi, Tahran'daki Shahid Motahari Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve burada İslam hukuku alanında doktora yaptı. REKLAM 1979'daki devrimin ardından farklı bölgelerde savcı olarak görev yaptıktan sonra 1985 yılında savcı yardımcısı olarak başkent Tahran'a gönderildi.