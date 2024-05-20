İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün dünyada yankıları
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden taziye mesajları geldi. Ülkeler İran halkının yanında olduklarını açıkladı. Pakistan, ülkede bir günlük milli yas ilan etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı" ifadelerini kullandı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülke lideri taziye açıklaması yayımladı.
Hindistan Başbakanı Modi, kazanın ardından şoke olduğunu ve bu trajik kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.
"HİNDİSTAN İRAN'IN YANINDADIR"
Reisi'nin Hindistan-İran ilişkilerine katkılarının her zaman minnetle hatırlanacağını söyleyen Reisi, "Bu kötü zamanda Hindistan İran'ın yanındadır" dedi.
Irak Başbakanı Şiya el-Sudani de, "Bu trajik kaza nedeniyle Iran halkına ve liderlerine desteğimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.
Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, İran hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.
PAKİSTAN'DAN BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS
Pakistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından bir günlük yas ilan etti. Başbakan Shehbaz Sharif, "Kardeş İran'a kendi adıma ve halkım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Büyük İran ulusu bu trajedinin üstesinden geleneksel cesaretiyle gelecektir" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri de Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti. BAE Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan, "Bu zor zamanda İran halkının yanındayız" açıklamasını yaptı.
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti.
ÖZGÜR ÖZEL: İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
ALİYEV: HELİKOPTER KAZASI BİZİ DERİNDEN SARSTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."