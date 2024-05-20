İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün dünyada yankıları

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülke lideri taziye açıklaması yayımladı.

Hindistan Başbakanı Modi, kazanın ardından şoke olduğunu ve bu trajik kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, İran hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

Irak Başbakanı Şiya el-Sudani de, "Bu trajik kaza nedeniyle Iran halkına ve liderlerine desteğimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Reisi'nin Hindistan-İran ilişkilerine katkılarının her zaman minnetle hatırlanacağını söyleyen Reisi, "Bu kötü zamanda Hindistan İran'ın yanındadır" dedi.

PAKİSTAN'DAN BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS

Pakistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından bir günlük yas ilan etti. Başbakan Shehbaz Sharif, "Kardeş İran'a kendi adıma ve halkım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Büyük İran ulusu bu trajedinin üstesinden geleneksel cesaretiyle gelecektir" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri de Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti. BAE Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan, "Bu zor zamanda İran halkının yanındayız" açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti.