Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 1 yaşındaki Roza İmrak’ın sağ elinin işaret parmağının uç kısmı, bisikletin zinciri arasında kalıp koptu. Ailesi, Silopi, Cizre ve ardından Şırnak Devlet hastanelerine götürdükleri kızlarıyla ilgilenilmediğini iddiasıyla çocuklarını Diyarbakır’a götürerek tedavi ettirdi.

Anne Zelal İmrak Şırnak’taki hastanelerde istedikleri işlemlerin yapılmadığını ileri sürerek polise şikayette bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü de iddiaların asılsız olduğunu, hasta yakınlarının hastaneyi izinsiz terk ettiğini ileri sürdü.

Şırnak’ta görevli nöbetçi doktor tarafından iletişime geçilen plastik cerrahın sonraki gün hastaneye geleceği iddiası üzerine aile, tekrar kendi imkanlarıyla Roza’yı Diyarbakır’a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüp tedavi ettirdi. Parmağının bir kısmının işlev görmediği için kesildiği ve daha sonra birleştirildiği Roza, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesi, Şırnak’taki hastaneler hakkında şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

"ŞIRNAK'TAKİ HASTANELERDE İŞLEM YAPILMADI"

Anne Zelal İmrak, Şırnak’taki hastanelerde istedikleri işlemlerin yapılmadığını ileri sürerek, "Perşembe günü bir kaza gerçekleşti. Kızım bisiklet ile oynarken, parmağını zincirin arasında sıkıştırdı. Kızımızı Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece bir pansuman yapıldı, röntgen çekildi. Plastik cerrahın da olmadığı söylendi. Israrla ‘En yakın nerede var’ deyip, gidebileceğimizi söyledik. Hiçbir soruşturma yapmadan, Cizre’de olduğunu söylediler. Ambulans ya da bir sevk gibi, hiçbir şekilde bize vermediler. Kendi imkanlarımız ile Cizre’ye gittik. Cizre’de doktor vardı. Doktor bize burada plastik cerrahın olmadığını, böyle bir şeyi nasıl yaptıklarını, 112’yi neden aramadıklarını sordu ve direkt 112’yi arayarak, en yakın Şırnak’ta olduğunu söyledi. Oradan da Şırnak’a gitmemizi söyledi. Öyle yönlendirdiler. Ambulans verebileceklerini, yalnız ambulansın 2,5 saat süreceğini söyledi. Gelmesi, işlemlerin bitmesi sürer diye, biz de kendi imkanlarımızla tekrar Cizre’den Şırnak’a gittik. Şırnak’ta da istediğimiz gibi bir tedavi olmadı. Doktorlarımız bizimle ilgilenmedi. Gittiğimizde cerrah zaten yoktu orada. Görüntü attılar cerraha. Cerrah da ‘Parmağa yapabileceğim bir şey yok’ demiş. Doktorların bize ilettiği kadarıyla, ‘Yapabileceğim bir şey yok. Gelmeme gerek yok’ demiş. Böylelikle artık biz de uzvumuzu istedik. Çünkü bir şey yapmayacaklardı. Yapamayacaklarını dile getirdiler. Sadece bir dikiş atıp, ‘Yarın cerrah gelecek, cerraha gösterirsiniz’ gibi bir cümle kullandılar. Biz de uzvumuzu alıp Diyarbakır’a gitmek istediğimizi dile getirdik. Uzvumuzu aldık. Bu sürede ‘Diyarbakır’a gideceğiz, yol uzun, kızımızın ağrıları olacak’ deyip, ağrı kesici bir iğne istedik. Bize yapmayacaklarını söylediler. ‘Çok ağrısı olursa bir ağrı kesici şurup verin evde’ dediler. Biz de Diyarbakır’a gittik. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittik ve tedavimizi 15-20 dakika içerisinde yerine getirdiler. Parmağın ucu artık işlevi bitmişti diye takamadılar. Parça koparıp, tekrar yaranın üstünü diktiler. Eve geldiğimde ilk işim, emniyete gidip şikayet etmek oldu. Adli boyutunu da sonuna kadar devam ettireceğim. Hiçbir şekilde bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA

Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Silopi ilçemizde 16 Mayıs Perşembe günü saat 19.30 sıralarında R.İ. adındaki 1 yaşındaki çocuğun bisiklet zincirine takılan parmağının kopması nedeniyle, yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne getirildiği, yapılan muayene ve tetkiklerde, hastanın ikinci parmak distal uçta kemik bütünlüğünün korunduğu ancak parmak uç kısmında kas ve keratinize dokunun ampute olduğu tespit edilerek, parmak ve kopan parça temizlenmiş, hastaya gereken ilk müdahale yapılmıştır. Silopi Devlet Hastanesi’nde bulunan hasta yakınlarına, 112 Kontrol Komuta Merkezi üzerinden plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi uzmanı ile görüşme yapılacağı ve sevk sürecinin başlatılacağı bilgisi verilmiştir. Ancak, hasta yakınlarının izinsiz olarak hastaneyi terk etmeleri üzerine, mevcut durum tutanak altına alınmıştır. Daha sonra hasta yakınlarının, hastayı Cizre Devlet Hastanesi’ne götürdükleri, ancak burada da muayene olmadan çıkış yapıldığı anlaşılmıştır. Yakınları tarafından hastanın Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürülmesi üzerine yapılan değerlendirmede; hastanın ikinci parmak amputasyonu olduğu, distal seviye ve crush yaralanma olduğundan replentasyonun uygun bulunamadığı, antibiyotik pansumanı yapılarak plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğu belirtilmiştir. Sonraki gün, hastanın plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi polikliniğine gelmemesi nedeniyle yapılan araştırmada, hastanın Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavi olmayı kabul etmeyip, kendi rızasıyla hastaneden çıkış yaptığı anlaşılmıştır. İlimizde sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sağlık personelimizin yoğun gayretleriyle sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü bulunmamaktadır" denildi. (DHA)

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ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliğince, Silopi ilçesinde parmağından yaralanan çocuğun tedavisi için 3 hastane, 2 il dolaştığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Silopi'de parmağı koptu, 3 hastane, 2 il dolaştı" şeklinde çıkan haberler üzerine kamuoyuna süreçle ilgili doğru bilgi verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İlçede 16 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında bir yaşındaki R.İ'nin bisiklet zincirine takılan parmağının kopması nedeniyle yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan muayene ve tetkiklerde 'hastanın ikinci parmak distal uçta kemik bütünlüğünün korunduğu ancak parmak uç kısmında kas ve keratinize dokunun ampute olduğu' tespit edilerek parmak ve kopan parça temizlenmiş, hastaya gereken ilk müdahale yapılmıştır. Silopi Devlet Hastanesi'nde bulunan hasta yakınlarına 112 Komuta Kontrol Merkezi üzerinden plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi uzmanı ile görüşme yapılacağı ve sevk sürecinin başlatılacağı bilgisi verildi. Ancak hasta yakınlarının izinsiz olarak hastaneyi terk etmeleri üzerine mevcut durum tutanak altına alınmıştır. Daha sonra hasta yakınlarının hastayı Cizre Devlet Hastanesi'ne götürdükleri ancak burada da muayene olmadan çıkış yapıldığı anlaşılmıştır. Yakınları tarafından hastanın Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülmesi üzerine yapılan değerlendirmede, hastanın ikinci parmak amputasyonu olduğu, distal seviye ve crush (ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum) yaralanma olduğundan replentasyonun (vücudun kopan bir parçasının, işlevlerini yeniden kazanmak amacı ile yerine dikilmesi) uygun bulunamadığı, antibiyotikle pansuman yapılarak plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğu belirtilmiştir."

Hastanın sonraki gün plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi polikliniğine gelmemesi nedeniyle yapılan araştırmada, yakınlarının, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviyi kabul etmediğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sağlık personelinin yoğun gayretleriyle ilde sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşanmadığı ifade edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.