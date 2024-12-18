Fransa'nın eski lideri Sarkozy'nin mahkumiyet kararı onandı

Fransa'nın en yüksek mahkemesi olan Cour de Cassation, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından aldığı mahkumiyet kararını onadı.

Sarkozy, 2021 yılında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı davayı temyize götürmüştü.

Cezanın iki yılı ertelenmişti ve Sarkozy'nın bir yıl boyunca hapse girmek yerine elektronik izleme bileziği takması gerekliliği karara bağlanmıştı.