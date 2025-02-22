Fransız Le Point'e göre yeni düzene yön verecek 4 lider
Fransız dergisi Le Point, Yeni Dünya Düzeni başlıklı özel sayısının kapağına dünyaya yön vereceğini düşündüğü 4 lideri taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kapakta yer alan liderler oldu,
Fransız dergisi Le Point, Yeni Dünya Düzeni başlığıyla özel bir sayı yayınladı ve dünyaya yön verecek 4 lideri bu özel sayısının kapağına taşıdı.
Derginin özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi.
Le Point yeni dünya düzeninin baş aktörlerinin söz konusu 4 lider olduğuna dikkat çekti.
2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğini vurgulayan derginin kapağında, savaş uçağı, uydu ve tankların yer alması da savunma sanayinin önemine vurgu olarak yorumlandı.