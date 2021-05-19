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'Friends'den sürpriz video

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren 'Friends' için özel bir video yayınlandı

Friends'in yeni sezonundan ilk görüntüler

HBO Max, pandemi nedeniyle çekimleri bir süre ertelenen fenomen dizi 'Friends' için sürpriz bir video yayınlandı. 27 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak olan dizinin özel bölümünde, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alıyor.

Dizide ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlar da yer alacak.

2020'de, "Friends"in 10 sezonunun tamamı Netflix'ten ayrıldı ve orijinal dizinin hakları için WarnerMedia'ya 400 milyon dolardan fazlaya mal olduğu söylenen bir anlaşmayla HBO Max'e katıldı.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden oluşan "Friends" dizisinin oyuncuları, özel bölümden adam başı 2.5 milyon dolar alacağı öne sürülmüştü.

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