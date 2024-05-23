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        Haberler Müzik Funda Arar: Aşkta korkuya yer yoktur

        Funda Arar: Aşkta korkuya yer yoktur

        Yeni single çalışması 'Korkak' ile müzikseverlerle buluşacak olan Funda Arar, yeni şarkısı hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:20
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        Funda Arar, yeni şarkısı 'Korkak'ı dinleyicilerine sunmaya hazırlanıyor.

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        'Korkak' hakkında konuşan Funda Arar; "Ayrılık sonrası serzenişi anlatan bir şarkı 'Korkak'... Aşkta korkuya yer yoktur. Düşünmezsin, tartmazsın, ölçüp, biçmezsin! Korkuyorsan aşık değilsin demektir." dedi.

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        Sözlerine Gülnur Badakal'ın imza attığı şarkının müziğini Mohammed Shehata Mahmoud Ramadan Saleh ve Ahmet Abdelsalam Abdelgalil Elseify yaptı. Klibi ise Safa Gülsoy yönetti.

        #funda arar
        #korkak
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