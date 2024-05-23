Funda Arar: Aşkta korkuya yer yoktur
Yeni single çalışması 'Korkak' ile müzikseverlerle buluşacak olan Funda Arar, yeni şarkısı hakkında konuştu
Funda Arar, yeni şarkısı 'Korkak'ı dinleyicilerine sunmaya hazırlanıyor.
'Korkak' hakkında konuşan Funda Arar; "Ayrılık sonrası serzenişi anlatan bir şarkı 'Korkak'... Aşkta korkuya yer yoktur. Düşünmezsin, tartmazsın, ölçüp, biçmezsin! Korkuyorsan aşık değilsin demektir." dedi.
Sözlerine Gülnur Badakal'ın imza attığı şarkının müziğini Mohammed Shehata Mahmoud Ramadan Saleh ve Ahmet Abdelsalam Abdelgalil Elseify yaptı. Klibi ise Safa Gülsoy yönetti.