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Futbolun efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlanıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlanıyor. 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitiren "Futbolun Kralı" için kariyerindeki en önemli kulüp olan Santos'un Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenleniyor

Futbolun efsanesi Pele'ye veda
AA

Kolon kanseri nedeniyle 29 Aralık'ta yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için, kariyerinin başladığı Santos şehrindeki Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenleniyor.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Pele'nin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi. AA'nın haberine göre; yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Vila Belmiro Stadyumu'na üstü açık tabutla getirilen Pele'nin naaşı, burada sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kalacak.

YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Pele'ye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şimdiye kadar Pele'nin cenazesine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Pele'nin cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Santos Kulübü Başkanı Andres Rueda'nın yanı sıra çok sayıda eski yıldız futbolcu katıldı.

FIFA Başkanı Infantino, Pele'nin oğlu Edinho'ya sarılarak aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.

PELE'NİN BAŞARI DOLU SANTOS YILLARI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.

Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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