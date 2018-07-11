Fanatik'in haberine göre, Portekiz kulübünün Telles’in bonservisi için 40 milyon euro bedel belirlediği dile getirilirken, Brezilyalı futbolcuyla Juventus, Liverpool ve Bayern Münih’in ilgilendiği vurgulandı.

Alex Telles satılırsa kârın yüzde 10’u Cim-Bom’un olacak.