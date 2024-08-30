Galatasaray Avrupa Ligi ilk maçı tarihi 2024-2025: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü Monako'da gerçekleştirildi. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 3. torbadan katılan sarı kırmızılı temsilcimizin ilk maç tarihi ve rakibi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2024-2025 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim? İşte, Galatasaray Avrupa Ligi ilk maçı tarihi ve rakibi hakkında detaylar…
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Galatasaray, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, puan sıralamasında ilk 8'de yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Galatasaray Avrupa Ligi ilk maç tarihi ve rakibi…
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi’nde lig usulüne geçilen grup aşamasında karşı karşıya geleceği 8 takım belli oldu.
İşte sarı kırmızılı temsilcimizin rakipleri:
Tottenham (Ev), Ajax (Deplasman), PAOK (EV), AZ Alkmaar (Deplasman), Dinamo Kiev (EV), Malmö (Deplasman), Elfsborg (EV), RFS (Deplasman).
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, RAKİBİ KİM?
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25-26 Eylül'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi fikstürleri, 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü belli olacak
Buna göre, Galatasaray'ın ilk Avrupa Ligi maçı tarihi ve rakibi 31 Ağustos Cumartesi günü netleşecek.
AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
YENİ TURNUVA FORMATI
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise Play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihinde oynanacak. Final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.