Galatasaray Avrupa Ligi ilk maçı tarihi 2024-2025: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Galatasaray, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, puan sıralamasında ilk 8'de yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Galatasaray Avrupa Ligi ilk maç tarihi ve rakibi…