MONTOLİVO PİYANGOSU
Corriere della Sera’nın haberine göre; İtalyan kulübü Milan, Riccardo Montolivo’yu serbest bırakacak. İtalyan yıldız, takımın ABD’de yapacağı kamp kadrosuna alınmadı. Orta sahayı takviye etmeyi planlayan Galatasaray ise bunun üzerine beklemeye geçti.
Esas mevkisi ön libero olan Montolivo, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Tecrübesi ve soğukkanlılığı en önemli artıları arasında. Bu yüzden Aslan gözlerini ona dikti ve pusuya yattı.
Kulübüyle 2019’a kadar mukavelesi bulunan tecrübeli oyuncu, resmen serbest bırakıldığında Sarı-Kırmızılılar devreye girecek. İddialara göre; İtalyan futbolcunun menajeriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Buradaki hava, Montolivo’nun Galatasaray’a oldukça sıcak baktığı yönündeydi. UEFA’nın getirdiği finansal kısıtlamalar sebebiyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncular önem kazandı. Yani Montolivo transferi, Galatasaray adına her açıdan mantıklı duruyor. (Akşam)
ANDREY RADARA GİRDİ
Şu ana kadar Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik transferlerinde mutlu sona ulaşan ve orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray, Andrey'in peşine düştü.
Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'da top koşturan 20 yaşındaki Andrey için harekete geçen Galatasaray yönetimi, genç oyuncu için teknik heyetten de onayı aldı. İddiaya göre oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray, transferde mutlu sona ulaşabilmek için Şampiyonlar Ligi kozundan faydalanıyor. (Fanatik)
AHMED MUSA İÇİN ADA'YA UÇUYORLAR
İsviçre kampında üst üste aldığı PSV ve Valencia yenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşerek randevu talep etti. Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek. (Takvim)
NURİ ŞAHİN SÜRPRİZİ
Borussia Dortmund, teknik direktör Favre'nin isteği üzerine Witsel ismine yönlendi. Orta sahayı yetersiz bulan Favre, Witsel'in gelmesi halinde aynı bölgede oynayan Nuri Şahin ve Sebastian Rode'nin ayrılmasına onay verecek. Alman basınında yer alan haberde, Witsel için Dortmund'un Quanjian ile görüştüğü belirtildi.
Witsel'in de Avrupa'ya dönmek istediği ve maaşında indirime gitmeye de razı olduğu ifade edildi. Dortmund'un Nuri Şahin'i gönderme ihtimali sarıkırmızılıları heyecanlandırdı. Nuri Şahin'i takımda görmeyi çok isteyen Terim'in Dortmund ile görüşülmesini talep ettiği bildirildi. (Fotomaç)
HÖWEDES BİTMEK ÜZERE
Stoperde Schalke'den Höwedes, orta saha için Badou Ndiaye hedefte... Forvet hattı için ise Milan'dan Andre Silva, Napoli'den Milik ve Çin'de oynayan Gervinho gibi isimler düşünülüyor. Tabii UEFA kısıtlaması nedeniyle bu oyuncuların öncelikle kiralık alınması planlanıyor.
Ndiaye için Stoke City'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor. Sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Höwedes ile yapılan görüşmelerde aşama kaydedildiği haberleri gelirken Andre Silva, Milik ve Gervinho ile yapılan transfer görüşmelerinin de hızlandırılması kararı alındı. (Fotomaç)
TEODORCZYK HABER YOLLADI
Fatih Terim'in hazırladığı geniş transfer listesinde alt sıralarda da olsa Anderlecht'ten Lukasz Teodorczyk yer alıyordu. İlk 11'deki yerini kaybeden Polonyalı golcü için sürpriz bir talep geldi.
Teodorczyk'in menajeri Marcin Kubacki, G.Saray yönetimine oyuncusuyla hala ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili haber gönderdi. 27 yaşındaki golcünün, G.Saray forması giymeye hevesli olduğunu da iletti. (Fotomaç)
WERNBLOOM İDDİASI
İsveçli orta saha Pontus Wernbloom, Galatasaray’ın radarına girdi. CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde olan İsveçli orta saha Pontus Wernbloom, Galatasaray’ın radarına girdi.
İsveç basınının iddiasına göre, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı isteyen sarı-kırmızılıların transferdeki rakipleri Serie A’dan Lazio ve Fiorentina... Wernbloom, geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol ve 4 asist üretmişti. (Sabah)
İLK YOLCU CAROLE
Kiralık sözleşmesi bitince Galatasaray'a geri dönen Lionel Carole'ün kamp performansı beklenilenin çok altında kaldı. Fatih Terim'in 3 hazırlık maçında da şans verdiği 27 yaşındaki sol bek ciddi hatalar yaptı. .
Fatih Terim'in de maç içinde zaman zaman tepki gösterdiği Carole ile yollar ayrılacak. Menajeri çağırılıp kulüp bulması istenecek. Geçen sezon Sevilla'ya kiralanan Carole'e Fransa Ligi'nden teklifler geldiği öğrenildi. Aslan da kolaylık sağlayacak. (Fotomaç)
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