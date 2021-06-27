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Galatasaray'da transferden önce yasak kaldırılacak!

Geçen hafta başkan seçilen ve 21 Haziran'da mazbatasını alan Burak Elmas ile yönetimi, Galatasaray'da çok önemli sorunlarla karşılaştı. Sezonu erken açan ve transfer beklenen Galatasaray'da oyunculardan Fatih Terim'in yardımıyla borçsuzluk kağıdı alınırken Igor Tudor'a yapılması gereken ödemeler nedeniyle transfer yasağı bulunuyor! Sarı-kırmızılı idareciler önce yasağı kaldırmayı ardından transferleri yapmayı planlıyor

Galatasaray'da transferden önce yasak kaldırılacak!

Galatasaray’da yapılan seçimin ardından göreve gelen çiçeği burnunda Başkan Burak Elmas, göreve başlar başlamaz çok önemli sorunlarır karşısında buldu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre mevcut oyunculara biriken ödemelerin bulunduğu kulüpte sarı-kırmızılı idareciler öncelikle Fatih Terim'in devreye girmesiyle futbolculardan borçsuzluk kağıdı aldı.

TFF Lisans Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, Galatasaray’ın bir de transfer yasağı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'un başvurusuyla Oğulcan Çağlayan için 1 milyon 250 bin Euro ödemesi yönünde karar çıkarılan sarı-Kırmızılılar, bu kararı tahkime götürdü. Tahkim Kurulu da tedbiren alınan transfer yasağı kararını kaldırdı. Ancak yönetimin transfer yasağını resmen kaldırtmak için bir de Tudor’la anlaşması gerekiyor. Açtığı tazminat davasından 700 bin Euro kazanan Igor Tudor’la da ödeme planı konusunda anlaşılacağı öğrenildi. Yeni Başkan Burak Elmas böylelikle göreve geldikten hemen sonra icraatlara başladı.

AYTAÇ VE ALPASLAN HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI AMA...

Sezon biter bitmez daha önceden anlaşılan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’e imza attıran Cimbom, iki oyuncuyu da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Transfer yasağından dolayı oyunculara lisans çıkarılmadı ancak hazırlık maçı olduğu için Aytaç ve Alpaslan bugünkü Dinamo Bükreş karılaşmasında forma giydi.

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