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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Mertens ve Mata...

Galatasaray, Dries Mertens ile yola devam etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılı yönetimin, Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak istediği öğrenildi

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  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'da yönetimi ve teknik heyetin, Dries Mertens'in performansından memnun olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak transfer edilen Belçikalı oyuncu, sarı kırmızılı ekiple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray yönetiminin, takım içindeki liderliğiyle dikkat çeken Mertens ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Teknik direktör Okan Buruk'un da bu konuda olumlu rapor vermesinin ardından, sarı kırmızılıların sezon sonunu beklemeden opsiyonu devreye sokması bekleniyor. 

     
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Bu sezon şu ana dek çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol atan Belçikalı futbolcu, 3 kez de gol pası verdi.
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    MATA YOLCU

    Diğer yandan, Galatasaray'ın sezon sonunda Juan Mata ile yollarını ayırabileceği ifade edildi.
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı kırmızılıların, hücum hattındaki çeşitlilik nedeniyle bu kararı alabileceği gelen haberler arasında.

     
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda sınırlı süre bulabildi.

     
  • Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Juan Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 424 dakika süre buldu ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.

     

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