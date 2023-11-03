Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan üst üste 10'uncu galibiyet! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan üst üste 10'uncu galibiyet!

        Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2023 - 22:35 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

        2

        Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

        3

        Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.

        4

        Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

        5

        Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

        6

        Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

        7

        Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

        8

        Ligdeki puanını 31’e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak.

        9

        ZAHA GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

        Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.

        10

        Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

        11

        Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

        12

        30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

        13

        Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha maçın 82. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu