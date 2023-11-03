Galatasaray'dan üst üste 10'uncu galibiyet!
Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
Ligdeki puanını 31’e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak.
ZAHA GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.
Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.
Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.